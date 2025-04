Cardinale Re: "Dal cielo chiediamo a te Francesco di pregare per noi"

Roma, 26 apr. (askanews) – “Chiediamo a te di pregare per noi. E ti chiediamo che dal cielo tu benedica la Chiesa, benedica Roma, benedica il mondo intero, come domenica scorsa hai fatto dal balcone di questa basilica, in un ultimo abbraccio con tutto il popolo di Dio, ma idealmente anche con l’intera umanità, con l’umanità che cerca la verità con cuore sincero e tiene alta la fiaccola della speranza”: così al termine della sua omelia il Decano del collegio cardinalizio, card.

Giovanni Battista Re, nel corso dei funerali di Papa Francesco sul sagrato di San Pietro.