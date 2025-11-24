Cardinale Zuppi: bisogna lasciarsi abbracciare dalla speranza

Milano, 24 nov. (askanews) – “Saluto il convegno nazionale “Abbracciare la speranza: la logoterapia tra presente e futuro” dedicato a Viktor Frankl, organizzato dall’Associazione di Logoterapia e Analisi Esistenziale Frankliana. Sono contento perché la speranza va abbracciata e anche ci dobbiamo lasciare abbracciare dalla speranza. La speranza ha bisogno di lui, non fa da solo.

Poi ci pensa lei, la speranza vuol dire anche la provvidenza, ma ha sempre bisogno di lui, ha sempre bisogno del nostro abbraccio. E la logoterapia affronta le tante difficoltà, le fragilità della comunicazione ed è una sfida. Dare speranza per questo è fondamentale. Qualche volta c’è soltanto la disillusione, la rassegnazione, quella globalizzazione dell’impotenza, per cui non si può fare niente. Credo che sia la vostra esperienza, penso che siano anche le discussioni che vi animeranno oggi, perché lasciamoci abbracciare dalla speranza e la logoterapia che aiuta ad affrontare il presente e prepara il futuro”. Lo ha detto il Presidente della Cei, il Cardinale Matteo Maria Zuppi, intervenendo con un videomessaggio al convegno nazionale “Abbracciare la speranza: la logoterapia tra presente e futuro” dedicato a Viktor Frankl, organizzato dall’Associazione di Logoterapia e Analisi Esistenziale Frankliana.