CardioRace, INRC: importante prevenzione e sostegno a ricerca

Roma, 3 ott. (Askanews) – “La ricerca” sulle malattie cardiovascolari “è fondamentale”. “Ancora oggi parliamo tanto di Covid, di malattie infettive, ma le malattie cardiovascolari sono purtroppo al primo posto per mortalità e per morbilità. È quindi importante lavorare nella ricerca, nella prevenzione della patologia cardiovascolare”. È quanto afferma il prof. Francesco Fedele, direttore del reparto di Cardiologia del Policlinico Umberto I di Roma e presidente dell’INRC (Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari), a margine della manifestazione CardioRace – svoltasi a Roma nello scorso week-end e organizzata dalla Dreamcom -, iniziativa che ha coniugato gare podistiche e screening di prevenzione gratuiti per i cittadini.

“Anche il Pnrr, purtroppo, mette insieme tutte le patologie croniche non trasmissibili, senza dar loro la dignità specifica – aggiunge Fedele -. È importante sottolineare quanto si può fare a livello di ricerca ed è per questo che l’Istituto Nazionale per le Ricerche Cardiovascolari (INRC) sostiene CardioRace, corsa sia competitiva che non competitiva, giunta alla sesta edizione, per mettere al centro il cuore e per sensibilizzare la popolazione alla prevenzione cardiovascolare e al sostegno alla ricerca in questo settore critico”.