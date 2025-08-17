Carestia a Gaza: l'ONU lancia l'allerta mentre i bombardamenti aumentano

La situazione a Gaza sta deteriorandosi rapidamente. L’ONU ha lanciato un allerta per una carestia indotta dall’uomo, mentre i bombardamenti israeliani continuano a intensificarsi. A partire da ottobre 2023, la popolazione di Gaza, già provata da anni di conflitti, si trova di fronte a una crisi umanitaria senza precedenti. Decine di migliaia di palestinesi sono costretti a lasciare le loro case e la mancanza di cibo sta diventando sempre più grave.

Intensificazione dei bombardamenti e sfollamenti

Le forze armate israeliane hanno aumentato le operazioni su Gaza City, prendendo di mira i quartieri densamente popolati come Zeitoun, Sabra, Remal e Tuffah. Questi attacchi hanno costretto migliaia di palestinesi a fuggire in cerca di sicurezza, aggravando ulteriormente una situazione alimentare già critica. La portavoce dell’Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari ha avvertito che le operazioni di trasferimento forzato degli abitanti verso il sud di Gaza aumenteranno la loro sofferenza.

La devastazione è palpabile: famiglie costrette a lasciare Zeitoun, un quartiere ridotto in macerie dai bombardamenti incessanti. Domenica, un attacco aereo israeliano ha colpito l’ospedale arabo al-Ahli di Gaza City, uccidendo almeno sette persone. Come si può descrivere una situazione così tragica, dove le famiglie lasciano tutto dietro di sé nella speranza di trovare un rifugio sicuro?

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che i civili saranno trasferiti in “zone sicure”, nonostante queste aree siano anch’esse oggetto di bombardamenti. La cifra dei palestinesi uccisi dall’inizio del conflitto ha raggiunto 61,827, mentre il numero delle vittime legate alla fame continua a crescere.

La crescente crisi alimentare

Secondo il Ministero della Salute di Gaza, almeno sette palestinesi sono morti di fame in sole 24 ore, portando il totale delle vittime legate alla fame a 258, tra cui 110 bambini. La situazione è disperata: il 90% dei 2,4 milioni di palestinesi a Gaza è attualmente sfollato e molti versano in condizioni di grave malnutrizione. Ti sei mai chiesto come sia possibile affrontare una crisi del genere ogni giorno?

Le testimonianze dei residenti parlano di una lotta quotidiana per ottenere cibo. Zeinab Nabahan, una madre, racconta di come si svegli ogni mattina all’alba per raggiungere le cucine di beneficenza, sperando di portare a casa del cibo per i suoi bambini. La fame è un’ombra costante, e tanti dipendono esclusivamente da queste scarse razioni per sopravvivere. Anche Tayseer Naim ha condiviso la sua esperienza, descrivendo le difficoltà nel procurarsi anche le più basilari provviste alimentari, un chiaro segno di quanto sia precaria la situazione.

La risposta internazionale e le conseguenze

L’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (UNRWA) ha avvertito che Gaza sta affrontando una “carestia indotta dall’uomo” e ha esortato a un ritorno a un sistema di distribuzione umanitaria coordinato dalle Nazioni Unite. Juliette Touma, direttrice della comunicazione dell’UNRWA, ha messo in guardia che siamo molto vicini a perdere la nostra umanità collettiva, sottolineando l’urgenza di una risposta coordinata basata sul diritto umanitario internazionale.

Il Programma Alimentare Mondiale (WFP) ha riferito che, nonostante gli sforzi, le attuali forniture alimentari coprono solo il 47% del bisogno. Circa 500,000 persone sono ora sull’orlo della carestia e solo un cessate il fuoco consentirebbe di aumentare l’assistenza alimentare al livello necessario. Nel frattempo, il governo di Gaza accusa Israele di attuare una politica sistematica di fame ingegnerizzata contro la popolazione palestinese, bloccando beni essenziali come alimenti e prodotti nutrizionali.

Questa crisi non è solo un problema locale, ma una questione di dignità umana che richiede un’azione immediata da parte della comunità internazionale. La speranza è che la situazione possa cambiare e che vengano trovati modi per alleviare la sofferenza di milioni di persone intrappolate in questo conflitto devastante. Cosa possiamo fare noi, come comunità globale, per rispondere a questa emergenza?