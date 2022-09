Carfagna: Meloni apra a possibilità di governo salvezza nazionale

Roma, 6 set. (askanews) – “In una fase come questa sarebbe bello se anche un partito che è stato all’opposizione fino ad oggi, che di fronte ad un’emergenza come quella del Covid, con l’economia italiana a picco e tutto quello che è accaduto, ha fatto una scelta di comodità come stare all’opposizione, per cavalcare la protesta e lucrare qualche consenso in più, si assumesse le sue responsabilità e dicesse ‘benissimo, c’è una situazione drammatica, firmiamo un patto di salvezza nazionale finché non chiudiamo l emergenza”: lo ha detto a Sky TG24 Mara Carfagna, ministra per il Sud e la coesione territoriale, ex storia esponente di Forza Italia, ora in Azione, ospite a L’intervista di Maria Latella, rispondendo sulla possibilità di un governo di salvezza nazionale con FdI.