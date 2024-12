Carfagna: necessario portare buonsenso in tempi difficili

Roma, 30 nov. (askanews) – “Maurizio Lupi ha avuto la determinazione e l’intelligenza politica di costruire e di difendere una nuova casa per i moderati italiani, di aprirla a nuove energie, che altrimenti sarebbero andate disperse. Con Centro Popolare, l’associazione che abbiamo costituito con Mariastella Gelmini e Giusy Versace, abbiamo raccolto con entusiasmo e convinzione il suo appello a unire le forze, per un nuovo inizio, perché pensiamo che sia necessario dare peso nel centrodestra alla voce dei moderati italiani”. Lo ha detto Mara Carfagna, deputata di Noi Moderati, a margine dell’assemblea nazionale del partito.

“In tempi difficili come quelli che stiamo vivendo – ha aggiunto – è più che mai necessario costruire un centro come luogo della stabilità, della governabilità e della ragionevolezza”, “Non è tempo di schermaglie, serve unità e i moderati possono svolgere quel ruolo di stabilizzatori di cui c’è bisogno, portando nella politica e nel centrodestra in particolare ragionevolezza ed equilibrio. Alla demagogia di chi esaspera i problemi per cavalcarli – ha concluso Carfagna – noi dobbiamo e vogliamo offrire il coraggio e il buonsenso per risolverli”.