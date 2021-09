Caricabatterie universale per tutti i cellulari in Ue: la proposta della Commissione europea

La Commissione europea chiede l'introduzione di un caricabatterie universale e lo stop alla vendita di cavi per ogni nuovo dispositivo.

La Commissione europea vuole rivoluzionare il mondo dei caricabatterie per i dispositivi elettronici. A quanto pare, sarebbe stato chiesto di introdurre la porta USB-C per tutti i nuovi dispositivi.

L’annucio è arrivato direttamente dalla vice presidente della Commissione Ue, Margrethe Vestager, sottolineando che si tratta di una «vittoria importante» per gli europei e l’ambiente.

L’idea sarebbe quella di arrivare ad avere caricatore universale per tutti gli smartphone, tablet, fotocamere, cuffie, altoparlanti portatili e console portatili per videogiochi, con un’unica porta standard USB-C.

Parallelamente, si tenterebbe di bloccare la vendita di cavi per ogni nuovo dispositivo acquistato, politica che tra l’altro hanno già adottato alcune case produttrici.

La vice presidente Margrethe Vestager ha spiegato le motivazione alla base di questa decisione, che trovano fondamento anche in ragioni ambientali:

«Abbiamo dato all’industria tutto il tempo per trovare le proprie soluzioni, ora i tempi sono maturi per un’azione legislativa per un caricabatterie comune».