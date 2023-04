Carico di droga nascosto nelle ruote di scorta, arrestato un uomo

Roma, 5 apr. (askanews) – Arrestato un uomo con l’accusa di traffico internazionale di un ingente quantitativo di eroina e cocaina. La polizia di frontiera di Bardonecchia, durante i consueti controlli dei flussi provenienti dalla Francia attraverso il traforo del Frejus, ha trovato nel bagagliaio di un cinquantenne, apparso molto agitato durante la richiesta di documenti, due ruote di scorta con misure incompatibili rispetto a quelle montate sul veicolo e molto pesanti.

Gli agenti hanno quindi ispezionato accuratamente gli pneumatici e hanno scoperto al loro interno un grosso quantitativo di sostanza stupefacente, suddivisa in piccoli ovuli in calze di nylon, per un peso complessivo di circa 34 chilogrammi tra cocaina ed eroina con elevato grado di purezza.