Carini, tamponamento allo svincolo autostradale: traffico in tilt

Ennesimo incidente d'auto in Sicilia: il tamponamento di Carini ha creato lunghe code e rallentamenti per tutta la mattina

Nella mattinata di oggi, lunedì 27 marzo, si è verificato l’ennesimo incidente di questi primi mesi di 2023 in Sicilia. Questa volta si è trattato di un brusco tamponamento avvenuto all’ingresso del comune di Carini.

Carini, scontro tra due automobili: traffico bloccato e lunghe code

Il sinistro è avvenuto all’ingresso di Carini, piccolo comune situato nel palermitano. Protagoniste del tamponamento due automobili, un’Alfa Romeo Stelvio e una Fiat Panda, che si sono scontrate in una dinamica che è ancora tutta da accertare. Fortunatamente, nessuno dei due conducenti delle macchine ha riportato delle gravi ferite. L’incidente, però, ha creato grossi disagi in autostrada, nelle vicinanze dello svincolo per Carini. Gli agenti di Polizia sono accorsi sul posto per dirigere il traffico che si è intensificato in pochi minuti.

Gli incidenti sulla A29 a Palermo

Curioso costatare che un’incidente simile era capitato anche nella giornata di ieri sempre sulla A29 di Palermo, più o meno alla stessa altezza di quello di oggi, ma sulla carreggiata opposta. In quel caso, però, il tamponamento aveva avuto dimensioni ancora maggiori, con ben sei automobili coinvolte.