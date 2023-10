Cariplo Factory punta sul Venture Building

Milano, 26 ott. (askanews) – Cariplo Factory ha deciso di puntare sul Venture Building. L’hub di innovazione creato da Fondazione Cariplo nel 2016 ha deciso di avvalersi di questo strumento utile per accelerare l’ecosistema innovativo in Italia, per offrire alle aziende un servizio a 360 gradi per la creazione di nuovi business. Una scelta, come sottolineato da Riccardo Porro, Chief Operating Officer di Cariplo Factory, che vuol dare continuità al progetto di Open Innovation.

“Nel tempo abbiamo maturato un’esperienza crescente, sviluppando competenze interne dei team e sempre di più ci siamo consolidati nell’ecosistema italiano e sul fronte internazionale. Con il lancio dell’attività di Venture Building consolidiamo una partnership con un grandissimo operatore, uno dei più qualificati a livello europeo, Bridegmaker portando le nostre competenze e il nostro network per affrontare il mercato italiano”.

La strategia e la messa in atto del progetto, a partire dalla costruzione del team di specialisti, sarà guidata da Enrico Noseda, Chief Innovation Advisor di Cariplo Factory.

“Con mercati sempre più competitivi, le grandi aziende hanno sempre più difficoltà ad andare a mercato con prodotti e servizi in maniera veloce. Le grandi aziende hanno un portafoglio molto ampio di idee e di progetti che poi però hanno qualche difficoltà nel portarlo a mercato muovendosi in maniera snella. Qui entriamo in gioco noi”.

La nuova divisione, infatti, potrà contare su una squadra di venture architect e innovation manager che si occuperà di sviluppare le iniziative di venture building, come spiegato da Noseda. Oltre che sulla partnership con Bridgemaker, uno dei principali corporate venture builder indipendenti in Europa.

“Abbiamo costituito una divisione che si occupa di Venture Bulding, che di fatto significa aiutare le grandi aziende ed i team ad operare in maniera snella, oppure significa anche operare esternamente aggregando dei team degli imprenditori intorno all’idea della grande azienda per portarla a mercato velocemente. Nella fase finale, validato il prodotto, si definisce la governance e si decide se riportare il progetto internamente o se tenerlo esternamente alla ricerca di fondi”.

La collaborazione con Bridgemaker, oltre a rafforzare il team di Cariplo Factory, consolida ulteriormente il posizionamento internazionale della società.