Carla Bruni: chi è la ex première dame e cantante ospite a Sanremo 2023

Carla Bruni di nuovo sul palco dell’Ariston e chiedersi chi sia la ex première dame e cantante ospite a Sanremo 2023 è un atto solo di prammatica, vista la fama del personaggio.

Ecco alcune sue skill: modella icona degli anni ’90, poi moglie di Nicolas Sarkozy ed infine cantautrice di successo.

Carla Bruni: chi è la ex première dame ospite

L’arrivo a Sanremo 2023 di Carla Bruni si era annunciato con un “gioco di messaggi social”: Gianni Morandi e Amadeus qualche settimana fa avevano pubblicato un video nel quale si dichiaravano “pronti per Sanremo” e lei, Carla Bruni in quell’occasione commentò: “Prontissima!!!”.

La già première dame di Francia ha preparato con accuratezza il suo ritorno sul palco del Teatro Ariston e lo ha fatto a 10 anni esatti della sua ultima apparizione al festival.

Gli altri “due Ariston” di Carla

Nel 2013 infatti la Bruni fu ospite nell’edizione condotta da Fabio Fazio e in quell’occasione presentò l’album ‘Little French Songs’. 20 anni fa poi ci fu la sua prima apparizione: nel 2003 e con il festival condotto da Pippo Baudo cantò ‘Quelqùun m’a dit’.

Ma chi è Carla Bruni? Fino alla fine dgli anni ’90 era una delle top model più ammirate e pagate al mondo, poi nel 2008 aveva abbandonato la moda ed aveva sposato l’allora presidente della Repubblica francese Nicolas Sarkozy. In quegli anni era emerso il suo amore per la musica che le ha fatto incidere sei album in studio, un live ed una raccolta, che hanno ottenuto grande successo soprattutto in Francia.