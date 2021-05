Carla Fracci morta a 84 anni: lutto nel mondo della danza

La nota étoile milanese Carla Fracci versava in gravi condizioni: è morta all'età di 84 anni. Da tempo combatteva contro un tumore.

Grave lutto nel mondo della danza per la scomparsa di Carla Fracci, étoile tra le più famose a livello mondiale, morta nella mattinata del 27 maggio 2021. Da tempo combatteva contro un tumore. Poche ore prima della scomparsa, si era diffusa la notizia del peggioramento delle sue condizioni di salute.

Morta Carla Fracci: la carriera dell’étoile

Nata il 30 agosto 1936, la ballerina milanese rappresenta l’orgoglio della Scala, dove ha studiato danza per anni debuttando nel corpo di ballo nel 1955.

“A differenza di tante altre bambine, io non ho mai realmente sognato di fare la ballerina” scriveva nella sua autobiografia. “Non sapevo cosa fosse un giocattolo, al massimo la nonna mi cuciva bamboline di pezza. Progettavo di fare la parrucchiera, anche quando, dopo la guerra, ci trasferimmo in una casa popolare a Milano, quattro persone in due stanze.

Però sapevo ballare e così allietavo tutti al dopolavoro ferroviario, dove mi portava papà. Fu un’amica dei miei che li convinse a portarmi all’esame di ammissione alla scuola di ballo della Scala. E mi presero solo per il bel faccino, perché ero nel gruppo di quelle in forse, da rivedere“.

“All’inizio non capivo il senso degli esercizi ripetuti, del sacrificio, dell’impegno mentale e fisico. Fu pensantissimo” ammise. Ma nel corso della sua lunga carriera, la danzatrice ha ottenuto immensi successi, collezionando ovazioni, premi e riconoscimenti e danzando con i più illustri partner della scena mondiale.

Ne ricordiamo alcuni solo a titolo d’esempio: Rudolf, Nureyev, Vassiliev, Baryshnikov e Bolle.

Morta Carla Fracci: i riconoscimenti

Carla Fracci ha ballato ha debuttato al Teatro della Scala di Milano alla fine degli anni Quaranta, mentre dal 1967 è ballerina ospite dell’American Ballet Theatre. La danzatrice è considerata a livello universale come una delle più grandi artiste del Novecento. Nel 1981 il “New York Times”, la definì prima ballerina assoluta, mentre nel settembre 2020 ha ricevuto il suo ultimo premio da parte del Senato della Repubblica Italiana, ossia quello alla carriera.

Morta Carla Fracci: la vita privata

Nel 1964 si è sposata con Beppe Menegatti. La coppia ha avuto un figlio, Francesco.