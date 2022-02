Carla Signoris: gli aneddoti sul matrimonio con Maurizio Crozza.

Carla Signoris e Maurizio Crozza si sono conosciuti quando erano ancora ragazzini, ma si sono sposati soltanto nel 1992. L’attrice, intervistata dal Corriere, ha ammesso che al loro matrimonio erano presenti diversi ex, sia suoi che del comico.

Intervistata dal Corriere, Carla Signoris ha parlato del suo matrimonio con Maurizio Crozza. Si sono conosciuti ai tempi delle scuole, quando lei aveva 14 anni e lui 13. Non si sono innamorati subito, ma si sono ritrovati da grandi e non si sono più lasciati. L’attrice ha raccontato:

“Avevamo 14 anni, anzi lui 13 perché è più piccolo di me. Prima ancora che in classe, ci incontravamo alla fermata dell’autobus 41, in via Orsini a Genova. Lui, quando mi ha visto deve aver pensato: ‘Madonna quanto mi sta antipatica questa col kilt…’. Eh sì, perché all’epoca, io indossavo rigorosamente questo indumento, poi sono passata al gonnellone e zoccoli in stile femminista hippie”.