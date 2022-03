Carlo Calenda si preoccupa per la figlia. La giovane: “Mi fermo al confine”

Nelle ore precedenti il leader di Azione! aveva espresso preoccupazione per la destinazione della figlia. La giovane ha inviato una rassicurazione.

Nelle ore precedenti il leader di Azione! Carlo Calenda, attraverso un post su Twitter aveva espresso preoccupazione circa la destinazione della figlia Tay. “Vedi a cosa servono i social? A scoprire che tua figlia è diretta al confine ucraino. È che l’abbiamo cresciuta un tantino troppo indipendente”, aveva scritto il politico.

Ora è la stessa giovane a spiegare che si fermerà in Polonia rassicurando così il genitore. “Non sto andando in Ucraina, non sono fotoreporter di guerra”, ha precisato la giovane in una storia su Instagram.

Vedi a cosa servono i social? A scoprire che tua figlia è diretta al confine ucraino. È che l’abbiamo cresciuta un tantino troppo indipendente. https://t.co/FRGWtXFQx8 — Carlo Calenda (@CarloCalenda) March 10, 2022

Guerra, Calenda si preoccupa per la destinazione della figlia

Tutto aveva avuto inizio con una storia pubblicata da Tay che aveva immortalato la fiancata di un camion: “In Polonia abbiamo incrociato dei camion del Comune di Fucecchio che probabilmente vanno come noi alla frontiera con l’Ucraina”. Una condivisione che non è passata inosservata e che ha portato alla reazione del genitore.

“Portiamo aiuti in Polonia”

Sentita dal Corriere della Sera Tay ha spiegato all’intervistatore cosa sarebbe andata a fare al confine della Polonia:

«Le ho giurato che mi fermo al confine, ora sono a Cracovia, sono partita in furgone da Lione dove ho raggiunto una coppia di amici francesi, Lou e Louis. Portiamo aiuti a Korczowa in Polonia dove ci aspettano quelli di Intersos. E forse poi andiamo anche a Medyka, dove c’è il campo profughi, vicino al confine con l’Ucraina.

Documenterò con le mie foto questa onda grande di solidarietà umana».

Ciò è stato ribadito su Instagram dove aveva poi precisato: “Io non ho competenze adeguate e sarebbe arrogante e pericoloso andarci”