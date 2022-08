Carlo Calenda parla della moglie Violante e ammette che, dopo 22 anni, sono lontani per la prima volta.

Per la prima volta da quando è sposato, Carlo Calenda sta trascorrendo l’estate lontano da sua moglie Violante Guidotti Bentivoglio. Il politico, impegnato con la campagna elettorale, ha fatto una confessione inedita sulla sua dolce metà.

Carlo Calenda e la moglie insieme da 22 anni

Carlo Calenda e Violante Guidotti Bentivoglio sono sposati da ben 22 anni e sono genitori di tre figli. Intervistato dal settimanale Chi, il fondatore di Azione ha confessato che sua moglie è una delle persone più importanti della sua vita, colei che riesce sempre a farlo tornare con i piedi per terra. Per la prima volta, quest’anno sono stati costretti a trascorrere le vacanze separati. Mentre Violante è in Puglia con i pargoli, Carlo è rimasto a Roma per occuparsi della campagna elettorale, in vista delle elezioni che si svolgeranno il prossimo 25 settembre.

Carlo Calenda sulla moglie Violante

Calenda ha ammesso:

“Soltanto con Violante e i bambini riesco a staccare dai miei impegni. Non parliamo quasi mai di lavoro. Per fortuna in questi giorni è a Roma Tay, la mia primogenita (oggi 32enne, nata da una relazione avuta da giovanissimo, ndr), che fa la fotografa a Parigi e così ho passato del tempo con lei, un privilegio”.

Anche se lontano da sua moglie, Carlo ha avuto la possibilità di trascorrere qualche giorno con la primogenita. Violante, a distanza, gli fa comunque sentire il suo appoggio.

Ha dichiarato:

“Mi ha detto ‘Ti hanno già tradito una volta, vedrai che lo rifaranno ancora. L’importante per me è che tu rimanga te stesso. Non vorrei mai più vederti trasformato in un politicante‘”.

Calenda tra la moglie e la madre

Non solo la moglie, per Calenda è fondamentale anche la vicinanza di sua madre, la regista Cristina Comencini. Anche quest’ultima, come Violante, lo sostiene sempre.

Carlo ha raccontato: