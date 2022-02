Brutto incidente stradale per l'ex calciatore ed attuale manager del Rimini Fc, Carlo Cherubini: è ricoverato in gravi condizioni insieme alla moglie.

Incidente per l’ex calciatore Carlo Cherubini

Nella serata di domenica 6 febbraio l’ex calciatore di Serie A, Carlo Cherubini, è stato protagonista di un terribile incidente stradale insieme alla moglie, Valentina Scarchilli.

I due erano di ritorno a Roma, dove vivono, quando si è verificato il tragico scontro. Entrambi sono rimasti feriti nel sinistro, e attualmente sono ricoverati in prognosi riservata. Secondo le informazioni trapelate, tuttavia, non sarebbero in pericolo di vita.

Le preghiere del Rimini Fc

Carlo Cherubini ha avuto una carriera calcistica del tutto rispettabile, passando per molti club italiani tra cui Siena e Fiorentina. Attualmente, all’età di 45 anni, ricopre il ruolo di club manager per il Rimini Fc, squadra di Serie D. Proprio il club romagnolo ha voluto pregare per una pronta guarigione del proprio responsabile: