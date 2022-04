Carlo Conti a Oggi è un altro giorno: “Non mandare in onda quella roba”

Carlo Conti ha debuttato come musicista ma, a quanto pare, non è particolarmente orgoglioso del suo passato nella musica.

Carlo Conti è stato ospite di Oggi è un altro giorno, dove ha chiesto di non mandare in onda la musica o i filmati del suo passato musicale.

Carlo Conti: il passato da musicista

Non molti sanno che Carlo Conti ha esordito come musicista prima di diventare uno dei conduttori più famosi della tv.

All’epoca il conduttore si faceva conoscere con lo pseudonimo Konti, ma a quanto pare oggi non serba particolare orgoglio di quel periodo.

Quando è stato ospite di Oggi è un altro giorno, il salotto tv di Serena Bortone, Conti ha più volte chiesto in diretta tv che non fossero mandati i video o gli spezzoni musicali di quanto lavorava nel mondo della musica. “Non mandare in onda quella roba”, ha detto il conduttrore, mentre Serena Bortone ha replicato: “Non era male”, e lui: “Leva, basta così!”.

Carlo Conti: l’infanzia e la vita privata

L’infanzia del conduttore non è stata semplice: lui stesso ha infatti confessato di esser stato cresciuto con estrema difficoltà dalla madre dopo la prematura scomparsa di suo padre. Il conduttore è sempre stato molto grato alla donna che lo ha cresciuto e che gli ha lasciato la possibilità di seguire il proprio istinto. Dal 2012 il conduttore ha ritrovato la serenità accanto alla costumista Francesca Vaccaro, madre di suo figlio Matteo.

“Prima di conoscerla ero malato di Dongiovannite, ma quando l’ho conosciuta l’insopprimibile desiderio di amare più donne possibile si è trasformato nell’aspirazione ad amarne una sola. Possibilmente per sempre”, ha svelato il conduttore.