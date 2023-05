Home > Askanews > Carlo Conti al Quirinale per cerimonia dei David di Donatello Carlo Conti al Quirinale per cerimonia dei David di Donatello

Milano, 10 mag. (askanews) – Carlo Conti è arrivato al Quirinale per la cerimonia con il presidente della Repubblica Setgio mattarella che precede la premiazione della 68ma edizione dei Premi David di Donatello in diretta in prima serata su Rai 1 condotta da Conti. L’evento si svolgerà nei Lumina Studios di Roma. Nel corso della cerimonia saranno assegnati venticinque Premi David di Donatello e i David Speciali.

