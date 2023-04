Carlo Conti fa pieno di ascolti con ritorno de 'I migliori anni'

Milano, 29 apr. (askanews) – Un programma che torna in onda dopo sei anni e ottiene il 22.2% con 3.465.000 di spettatori è un record, non scontato. Ieri, venerdì 28 aprile, è andata in onda la prima puntata della nona edizione de I Migliori Anni incassando un grande successo di pubblico in studio, da casa e sui social (dove il programma per tutta la serata è stato in vetta alle tendenze). Due ore di puro spettacolo, terminate rigorosamente a mezzanotte. La serata è stata un susseguirsi di ricordi dei decenni passati per ripercorrere un vero e proprio viaggio negli ultimi 40 anni di musica, televisione, oggetti, fatti, mode e fenomeni: ancora una volta l’occasione per fare un tuffo all’indietro regalando emozioni. Flora Canto ha fatto da tramite tra il mondo “social” e il programma leggendo e commentando in diretta i vari messaggi del pubblico da casa. Carlo Conti risveglia la prima rete, garanzia di successo. ‘I Migliori Anni’, basato sul format creato da Endemol Shine Italy Spa e Rai RadioTelevisione Italiana SPA e distribuito da Banijay Group, è un programma di Carlo Conti, Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Ivana Sabatini, Mario d’Amico, Walter Santillo, Stefania De Finis e la collaborazione di Fiammetta Profili. Le scenografie sono di Riccardo Bocchini, le luci di Mario Catapano. Produttore Esecutivo Rai Eleonora Iannelli. La regia è firmata da Maurizio Pagnussat.