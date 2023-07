Carlo Conti manda in onda l'imitazione di Maurizio Costanzo: "Non morirà mai"

Carlo Conti manda in onda l'imitazione di Maurizio Costanzo: "Non morirà mai"

Carlo Conti ha mandato in onda su Rai1 una imitazione di Maurizio Costanzo fatta da Massimo Lopez. Il conduttore ha spiegato la sua scelta, sottolineando che non è stata una mancanza di rispetto nei confronti della famiglia.

Carlo Conti manda in onda l’imitazione di Maurizio Costanzo

Lo scorso weekend, su Rai1 è andata in onda una replica di Tali e Quali, format dedicato alle persone non famose. Nella puntata in questione è andata in scena anche un’imitazione di Maurizio Costanzo, fatta dal bravissimo Massimo Lopez. E’ la prima volta che la televisione di Stato fa ironia sul conduttore Mediaset, scomparso lo scorso febbraio. E’ per questo che Carlo Conti ha voluto chiarire la scelta.

Il chiarimento di Carlo Conti

A inizio puntata, Carlo Conti ha dichiarato:

“Care amiche, care amici, buonasera. Scusatemi se m’intrometto prima di questa replica di una puntata di Tali e Quali, ma vi volevo dire una cosa importante. In questa puntata, che è andata in onda un anno fa, il quarto giudice è interpretato da Massimo Lopez ed è l’imitazione del grande Maurizio Costanzo. Ci siamo interrogati molto se mandare in onda questa puntata o no, visto che, ahimè, nel frattempo, il grande Maurizio Costanzo ci ha lasciato. Abbiamo ritenuto che fosse giusto così, di mandarla in onda, perché per noi Maurizio Costanzo è un’icona, è un mito. Non morirà mai, è un uomo della televisione, è la televisione”.

Maurizio Costanzo: l’imitazione è un omaggio

Conti, da sempre molto amico di Maria De Filippi, ha concluso:

“E quindi è un nostro omaggio, è un nostro grande gesto di amore e di affetto per questo enorme personaggio della televisione italiana”.