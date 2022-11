Carlo Conti: "Pieraccioni e Panariello? Quando gliel'ho detto non ci credevano"

Carlo Conti è tornato a parlare della grandissima amicizia che ha con Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello.

Il conduttore ha fatto una rivelazione che nessuno si aspettava, legata al loro passato sentimentale.

Intervistato dal Corriere, Carlo Conti si è raccontato a cuore aperto. Tra le tante cose, ha parlato dell’amicizia fraterna che ha con Leonardo Pieraccioni e Giorgio Panariello. Si conoscono dalla gioventù e hanno condiviso gioie e dolori, successi e porte sbattute in faccia. Mentre sul piano professionale sono sempre stati molto simili, sul versante sentimentale sono stati opposti.

Carlo è stato il Don Giovanni del trio, quello su cui nessuno avrebbe mai scommesso.

Carlo, partendo dagli esordi come deejay, ha raccontato:

“Il dj era al centro dell’attenzione e aveva sempre un bel riscontro femminile, dunque pur non essendo un adone è stato un periodo di notevole allegria e divertimento. Per tanto tempo, fino a prima del matrimonio, ho sofferto di dongiovannite. La mia è una grande forma di amore per le donne, credo nasca dalla figura fortissima di mia mamma per cui nutro grandissima stima e ammirazione, per i suoi sacrifici, per le sue difficoltà”.