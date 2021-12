Carlo Cuozzo: chi è il presunto amante di Delia Duran

Carlo Cuozzo sarebbe l'amante di Delia Duran: i due insieme al ristorante.

Le foto di Delia Duran al ristorante, assieme a un uomo che risponderebbe al nome di Carlo Cuozzo, stanno facendo il giro del web. Delia, per chi non lo sapesse, è la moglie di Alex Belli, nome noto ai fan della soap Centovetrine.

L’attore è attualmente uno dei partecipanti all’edizione del Grande Fratello Vip 2021.

Carlo Cuozzo: come ha reagito Alex Belli?

Dopo aver visto le foto di Delia Duran e Carlo Cuozzo insieme al ristorante, Alex Belli non si è mostrato particolarmente sorpreso. Bisogna fare però opportuni chiarimenti. Di recente erano circolate voci che Delia, di professione modella, avesse lasciato la casa di Milano dove viveva col suo compagno. Ora però WhooPse ha reso note, in esclusiva, le immagini di Delia insieme a un altro uomo.

Ma chi è Carlo Cuozzo?

Il presunto Carlo Cuozzo ha chiuso il suo profilo Instagram

Dopo la diffusione del suo nome sul web, Carlo Cuozzo risulta aver chiuso il suo profilo su Instagram. In realtà, diverse immagini del giovane erano già state diffuse sulla rete e il diretto interessato risulterebbe essere proprio l’uomo che appare in compagnia di Delia Duran. I due sembrerebbero essere molto intimi, poiché in una foto si vedono scambiarsi un bacio appassionato.

Cosa fa nella vita Carlo Cuozzo?

Premettiamo che le info sono da prendere con le pinze: da quello che risulta, Carlo Cuozzo avrebbe 24 anni e sarebbe un imprenditore. Per il resto non si sa praticamente nulla circa la sua vita privata. A detta di Alex Belli, l’obiettivo di sua moglie Delia Duran sarebbe quello di fargli provare gelosia, ma sembra non esserci riuscita!