Carlo Domingo, chi è il misterioso fidanzato di Soleil Sorge? Uomo molto discreto, è un imprenditore nel settore della moda.

Il fidanzato misterioso di Soleil Sorge si chiama Carlo Domingo ed è un imprenditore di originin siciliane che risiede a Milano. Molto discreto, dopo l’ingresso della compagna al GF Vip, ha addirittura fatto cancellare tutte le sue immagini dal web.

Di professione imprenditore nel campo della moda e degli eventi, Carlo Domingo ha attirato l’attenzione della cronaca rosa perché è il fidanzato di Soleil Sorge. Quest’ultima, appena entrata al GF Vip, ha dichiarato di avere un uomo nella sua vita, ma ha sempre rifiutato di rendere pubblica la sua identità. A farlo, però, ci ha pensato Fanpage.it, che ha svelato qualche dettaglio in più su di lui. Nato a Marsala, in Sicilia, Carlo è figlio di Giusy Parrinello ed Enzo Domingo.

Quest’ultimo è un imprenditore nel settore della moda e, 20 anni fa circa, ha lasciato l’adorata Sicilia per trasferirsi con la famiglia a Milano. E’ nella città meneghina che ha consolidato la sua pasione per la tradizione sartoriale italiana.

Carlo Domingo, quindi, ha seguito le orme paterne ed è un impenditore nel settore della moda e, in più, ha un’agenzia di eventi. L’azienda di famiglia è la Domingo Communication e ha sede a Milano.

Il fidanzato di Soleil Sorge è molto, molto riservato e non ha mai fatto parlare di sé. Non a caso, il suo nome è balzato su tutti i settimanali di cronaca rosa solo dopo l’ingresso della compagna al GF Vip. Quando ha iniziato a sentire una certa pressione addosso, Carlo ha preso una decisione importante: ha cancellato tutti i suoi profili social e ha fatto eliminare dal web tutte le immagini che lo riguardavano.

Nel corso dell’ultima diretta del GF Vip, Alfonso Signorini ha lanciato qualche dettaglio in più su Carlo Domingo. Senza fare il suo nome, il conduttore ha dichiarato:

“Una volta per tutte voglio fare chiarezza su questo misterioso partner, che lei ha spesso tirato in ballo. Adesso io so un po’ di più su questa persona e voglio avere un confronto con lei per capire la vera natura del loro rapporto. Intanto diciamo che questa misteriosa figura c’è, esiste, ha un nome e un cognome. Io all’inizio non pensavo esistesse sul serio. Non dico il nome per rispetto. Anche perché quando Soleil è entrata al GF Vip ha deciso di cancellare tutti i suoi profili social, aveva di sicuro un profilo Facebook. Aveva delle immagini sue su Google che ha immediatamente fatto cancellare anche pagando una discreta cifra. Non vuole apparire perché viene da un mondo diverso dallo spettacolo e viene da una famiglia impegnata molto seriamente nella sua attività imprenditoriale. Quindi non vuole creare confusione dal piano aziendale a quello dello show. Soleil e lui hanno fatto un patto prima che lei entrasse al GF. Si sono detti che qualsiasi cosa fosse successa nella Casa di Cinecittà sarebbero rimasti uniti. Questo ragazzo si sta preparando seriamente a riabbracciare la sua compagna”.