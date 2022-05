St Johns (Canada), 18 mag. (askanews) – Il principe Carlo d’Inghilterra e la moglie Camilla sono in Canada come parte di una serie di viaggi in diversi paesi del Commonwealth di cui la regina Elisabetta II è formalmente capo di Stato: Carlo rappresenta la madre in occasione delle cerimonie per il giubileo di platino della sovrana, che a 96 anni è al suo 70esimo anno di regno.