Carlo Fuortes lascia la Rai, ora che succede?

Terremoto in Rai dopo le dimissioni dell’amministratore delegato Carlo Fuortes. Adesso nei piani alti della rete di Stato, è già partita la corsa alle nuove nomine, con alcuni nomi che sarebbero già in pole position.

Le dimissioni di Carlo Fuortes scuotono la Rai: pronto il valzer di nomine

Le dimissioni di Fuortes scuotono la Rai, ma si pensa già al successore. Come si legge su Il Messaggero, pare che per sia pronta per arrivare la nomina nelle mani di Roberto Sergio, attuale responsabile di Radio Rai. Insieme a lui potrebbe arrivare, nelle vesti di direttore generale, Giampaolo Rossi, ex membro del Cda Rai in quota Fratelli d’Italia.

Cambiamenti in vista anche per il Tg1, dove dovrebbe arrivare alla guida Gian Marco Chiocci, attuale direttore di AdnKronos, con Monica Maggioni che potrebbe passare alla direzione del Coordinamento editoriale. Una grande scossa starebbe arrivando, ovviamente, anche nei talk show politici, dove ben quotato sarebbe il nome di Nicola Porro.

Al Tg2, sempre secondo Il Messaggero, potrebbe passare Antonio Preziosi, mentre per Rai Parlamento spunterebbe l’ex direttore del Tg1 Giuseppe Carboni. Grande curiosità c’è però per la poltrona di RaiUno.

Alla guida del primetime attualmente c’è Stefano Coletta, ruolo che perderà con ogni probabilità – specialmente in virtù delle probabili multe dell’Agcom relative alle presunte pubblicità occulte al Festival di Sanremo – spostandosi alla direzione Marketing. Al suo posto potrebbe arrivare Marcello Ciannamea. Il daytime potrebbe andare invece nelle mani di Angelo Mellone.

Non sarebbero previsti invece cambiamenti alla direzione del Tg3, dove resterebbe Mario Orfeo, mentre pare che con ogni probabilità Fabio Fazio non ci sarà. Ma non si limiterebbe soltanto a questi nomi il grande valzer di nomine che, nei prossimi giorni, poterà una rivoluzione in casa Rai.