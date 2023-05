Home > Askanews > Carlo III, gli australiani a Sydney incerti: meglio sudditi o no? Carlo III, gli australiani a Sydney incerti: meglio sudditi o no?

Roma, 6 mag. (askanews) – Membri del Commonwealth, ma gli australiani non sono tutti convinti che sia una buona idea essere fedeli alla corona britannica e avere il Re come capo dello Stato. Ecco una carrellata per le strade di Sydney: “No, come australiana non sento necessità di giurare fedeltà al re” “Se lo fa il premier per noi, è abbastanza” “Non ci avevo proprio pensato, non sapevo che si facesse. Però sì, perché no” “Sì sicuramente. Perché Carlo mi piace, ha la mia età, e lo seguo da quando sposò Diana” “Non sapevo neanche che la cerimonia fosse oggi. Se devo essere sincero non mi interessano molto i reali”. “Sì, guarderò l’incoronazione e giurerò fedeltà al Re. Credo che abbiamo bisogno di un sovrano sul trono. Credo sia davvero molto importante per l’Australia”.

