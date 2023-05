Home > Askanews > Carlo III, il momento dell'incoronazione a Westminster Carlo III, il momento dell'incoronazione a Westminster

Roma, 6 mag. (askanews) – Il momento in cui Carlo III viene incoronato monarca del Regno Unito e di 14 Stati del Commonwealth; a mettergli la corona in capo, l’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, prima dell’acclamazione “God Save the King!”, Dio salvi il Re.

