Carlo III in visita alle reclute ucraine nel Sud dell'Inghilterra

Roma, 20 feb. (askanews) – Il re Carlo III ha incontrato le reclute militari ucraine che si stanno addestrando nel Sud-Ovest dell’Inghilterra, con le forze britanniche e internazionali.

Accompagnato dal capo di stato maggiore britannico, il generale Sir Patrick Sanders, Carlo ha anche incontrato il personale militare internazionale “che ha unito le forze con l’esercito britannico” per fornire addestramento agli ucraini in altre aree della Gran Bretagna, si afferma in un comunicato di Buckingham Palace.

Le reclute sono impegnate in un corso di addestramento “al combattimento di base” della durata di cinque settimane.