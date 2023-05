Home > Askanews > Carlo III, l'arrivo di Jill Biden a Westminster Abbey Carlo III, l'arrivo di Jill Biden a Westminster Abbey

Roma, 6 mag. (askanews) – Sta cominciando a piovere a Londra ed è sotto un ombrello che la first lady degli Stati Uniti, Jill Biden, in azzurro, ha fatto il suo ingresso a Westminster Abbey, accompagnata dalla nipote Finnegan Biden vestita di bianco, per l’incoronazione di re Carlo III. Il presidente Joe Biden non è nella capitale britannica.

