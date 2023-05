Carlo III: Londra coi riti del protocollo

Roma, 6 mag. (askanews) – Londra pronta all’incoronazione con tutti gli orpelli di una tradizione millenaria: la carrozza reale dorata, rinfrescata per l’occasione, arriva a Buckingham Palace per trasportare il sovrano a Westminster Abbey e ritorno; lo speaker della Camera dei Comuni, Sir Lindsay Hoyle, arriva a Westminster Abbey in parata accompagnato da uno scettro; diversi bande miliari marciano suonando lungo il Mall, dove ha luogo la processione reale dopo l’incoronazione.