Home > Askanews > Carlo III, militanti di Just Stop Oil fermati a Londra Carlo III, militanti di Just Stop Oil fermati a Londra

Roma, 6 mag. (askanews) – Un gruppo di militanti dell’organizzazione Just Stop Oil (fermate il petrolio) arrestati a Londra nel giorno dell’incoronazione di re Carlo III. Uno dei manifestanti grida “Non ho niente contro l’incoronazione, volevo solo far vedere un cartello perché ci guardano quattro miliardi di persone”.

Roma, 6 mag. (askanews) - Un gruppo di militanti dell'organizzazione Just Stop Oil (fermate il petrolio) arrestati a Londra nel giorno dell'incoronazione di re Carlo III. Uno dei manifestanti grida "Non ho niente contro l'incoronazione, volevo solo far vedere un cartello perché ci guardano quattr...