Carlo III: pioggia o no, i britannici seguono sui maxischermi

Roma, 6 mag. (askanews) – Piove a Londra, come pioveva settant’anni fa per l’incoronazione di Elisabetta II. Ma i britannici non si spaventano per la pioggia e sono all’aperto per seguire la cerimonia dell’incoronazione sui maxischermi a Holland Park. Maxischermo anche a Edinburgo in Scozia.

