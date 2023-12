Carlo III: prego perché si arrivi a una svolta sul clima alla Cop28

Roma, 1 dic. (askanews) – Re Carlo III, nel suo intervento alla Cop28 di Dubai davanti ai leader mondiali, ha detto di pregare affinché i colloqui sul clima portino a un “punto di svolta” nella lotta contro il riscaldamento globale.

“Prego con tutto il cuore che la Cop28 rappresenti un altro punto di svolta fondamentale verso un cambiamento autentico di azione in un momento in cui, come hanno detto gli scienziati, stiamo assistendo da troppo tempo al raggiungimento di record allarmanti”, ha detto.