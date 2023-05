Carlo Mancini replica a Nicole Santinelli: "Pesanti insinuazioni"

Dopo le pesanti dichiarazioni di Nicole Santinelli, Carlo Alberto Mancini ha rotto il silenzio. L’ex corteggiatore non accetta che vengano fatte pesanti insinuazioni sul suo conto.

Nelle ultime ore, Nicole Santinelli ha ammesso di aver lasciato Carlo Alberto Mancini perché l’apparenza inganna. Queste dichiarazioni non hanno fatto piacere al diretto interessato, che ha replicato via social. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha esordito:

“Queste insinuazioni sono abbastanza pesanti. Soprattutto quando sento, quando leggo espressioni come ‘l’apparenza inganna’. Sono espressioni che mi danno fastidio perché diciamo che sottintendono che io mi sia proposto in trasmissione in maniera diversa da come mi sono mostrato fuori dal contesto televisivo. Io in realtà fuori sono stato molto coerente con i sentimenti che provo e provavo verso di lei”.