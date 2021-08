Carlo Negri, ecco chi è il futuro sposo di Sabrina Ghio: tutti i dettagli

La bellissima Sabrina Ghio convolerà presto a nozze, in quest'articolo vi sveliamo tutto sul suo compagno e futuro marito, ossia Carlo Negri

Sabrina Ghio, ex tronista del noto dating show Uomini e Donne, oggi influencer di professione, convolerà presto a nozze con il suo compagno Carlo Negri. La Ghio infatti ha detto “Sì” alla recente proposta di matrimonio fatta dal suo compagno, nella serata del 3 agosto 2021, nella stessa giornata del suo compleanno.

Ma chi è Carlo Negri? Scopriamolo.

Carlo Negri e Sabrina Ghio saranno presto marito e moglie, l’uomo ha infatti stupito la bella influencer con una romantica proposta di matrimonio, effettuata nella serata del 3 agosto 2021, nella stessa giornata in cui si celebrava anche il compleanno di Sabrina. Nella splendida cornice della Masseria Torre Coccaro, in Puglia, la Ghio ha detto “Sì” alla proposta, ufficializzando e rendendo pubbliche le future nozze attraverso la pubblicazione di un post Instagram che riporta il video della proposta e alcune romantiche parole dell’influencer.

Classe 1991, originario di Caserta e compagno della bella Sabrina Ghio, queste alcune delle pochissime informazioni che si conoscono sul conto di Carlo Negri, il futuro riservatissimo sposo dell’influencer. Nulla si sa sulla professione lavorativa esercitata da Negri, ma tuttavia a giudicare dalle foto postate sui social dalla coppia, è possibile ipotizzare che il giovane 30enne eserciti una professione piuttosto redditizia, visto l’alto tenore di vita condotto dalla coppia.

Recentemente la relazione tra Carlo Negri e Sabrina Ghio è stata messa a dura prova da un problema di salute dell’influencer, che l’ha costretta a subire un’operazione. A raccontare la sua esperienza in ospedale è stata proprio la Ghio, che il 23 giugno 2021 ha pubblicato su Instagram una foto che la ritraeva proprio all’interno della struttura ospedaliera, in compagnia del suo futuro marito.

Ecco cosa ha scritto Sabrina in quell’occasione:

“Una volta ripresa ho letto tutti i vostri messaggi… Grazie per le parole d’affetto, mi avete fatto commuovere!! Leggere le vostre esperienze e sentire così tanto trasporto mi ha fatto bene! Sono piena d’amore intorno a me e ringrazio tutti per questo! Tornerò presto da voi”.