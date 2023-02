Carlo Verdone, in una delle sue tante ospitate al Maurizio Costanzo Show, ha raccontato un aneddoto del passato che ha divertito molto i fan.

Anni fa, venne ricoverato in ospedale durante un viaggio di lavoro in Iran, ma prima di arrivare in nosocomio dovette ‘combattere’ con le guardie.

Carlo Verdone: l’aneddoto sul ricovero diverte i fan

In una delle ospitate al Maurizio Costanzo Show, Carlo Verdone ha raccontato un aneddoto molto divertente del suo passato. Anni fa, lui e il padre volarono in Iran per partecipare al Festival delle Arti. L’attore ha esordito:

“Prima di partire ci avevano raccomandato di non bere acqua, solo in bottiglia, e mangiare solo verdure cotte. La sera prima in albergo avevamo bevuto l’acqua del thermos”.

I soldati bloccano Carlo Verdone

Carlo ha proseguito raccontando che, il giorno seguente, durante lo spettacolo ha iniziato ad avvertire qualche disturbo. Ha dichiarato:

“Quindi inizia lo spettacolo dalla durata di 3 ore e io dopo un’ora e un quarto inizio a sentire dolori addominali, una cosa dell’altro mondo. Avviso papà, è un’arrivo di un’enterocolite di quelle tremende, devo andare via”.

A questo punto, Verdone ha provato ad andare in bagno, ma i soldati gliel’hanno impedito perché doveva riprendere lo spettacolo.

Carlo Verdone riesce ad eludere i soldati

Dopo pochi minuti, Carlo ha iniziato ad avvertire nuovamente forti dolori addominali. Non ha avuto altra scelta che eludere i soldati e correre in bagno. A distanza di qualche giorno, Verdone e il padre ricevono una diagnosi inaspettata: colera. A questo punto, hanno lasciato l’Iran e sono tornati in Italia per farsi ricoverare in ospedale.