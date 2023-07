Carlo Verdone: l'Intelligenza artificiale è la morte del cinema d'autore

Roma, 24 lug. (askanews) – “Concordo pienamente con gli attori, hanno ragione, se arriveremo al punto in cui l’intelligenza artificiale farà ritornare Carlo Verdone a quando aveva 38 anni e faceva le cose… e mi mettono su un film così, comprando la mia immagine, io non accetterei mai. L’intelligenza artificiale è la morte del cinema d’autore, per carità”.

Così Carlo Verdone, ospite del Giffoni Film Festival per presentare “Vita da Carlo 2”, ha risposto alle domande dei ragazzi sullo sciopero degli attori e degli sceneggiatori a Hollywood.

“Poi stiamo attenti anche agli algoritmi che definiscono il finale dell’opera – ha aggiunto – il finale lo stabiliscono gli sceneggiatori, quella è una “paraculata” per avere il finale pieno d’ottimismo e per agganciare il pubblico, non va bene, anche questa è la morte degli autori. Questo è uno sciopero sacrosanto perché mette dei paletti: se la sceneggiatura la scrive l’intelligenza artificiale allora noi non ci siamo; e così il finale, se lo scrive l’algoritmo basta, a quel punto è finita l’arte, il cinema, le serie, sono pienamente d’accordo con questo sciopero”.