Carlo Verdone: Sangiovanni e Ludovica Martino due grandi professionisti

Roma, 24 lug. (askanews) – Carlo Verdone tra le star del weekend al Giffoni Film Festival. Acclamato dai ragazzi, l’attore è un habitué della manifestazione e torna a Giffoni sempre con grande piacere.

“Bellissima, una manifestazione unica, vengono da tutto il mondo, sono tutti potenziali spettatori di cinema, probabilmente alcuni diventeranno registi o attori, insomma amano il cinema e questa è una cosa che rende felice un autore, che viene, li saluta e gli dà anche qualche consiglio se glielo chiedono”.

Verdone è stato protagonista di un evento speciale e ha incontrato i giffoner insieme a Sangiovanni e a Ludovica Martino che reciteranno con lui nella seconda stagione della serie “Vita da Carlo” (prodotta da Luigi e Aurelio De Laurentiis) di cui sono state mostrate scene in anteprima e che, è stato annunciato al festival, dal 15 settembre arriverà su Paramount+.

Sangiovanni, alla sua prima esperienza da attore, interpreta il giovane Verdone. L’attore ha fatto i complimenti ai due interpreti con cui ha condiviso il set: “Nel film è stato un incontro e uno scontro ma va bene perché dà adito alla trama, se non c’è scontro non c’è dinamismo; ho trovato due ragazzi splendidi, preparati, pieni di professionalità, siamo diventati amici, loro hanno un’altra età naturalmente, viaggiano…, ma averli qui con me è un piacere”.