Carlos Simeone è morto, addio al papà del “Cholo” e al nonno di Giovanni Simeone

Il padre di Diego Simeone e nonno di Giovanni è morto. Addio a Carlos Simeone.

La famiglia Simeone è a lutto per la morte di Carlos, padre di Diego Pablo Simeone e nonno di Giovanni Simeone.

Morto Carlos Simeone, l’annuncio dell’Atlético de Madrid

L’annuncio è stato dato al mondo dalla società calcistica spagnola Atlético de Madrid.

Il club è a lutto ed ha scritto sulla propria pagina ufficiale Twitter: “La famiglia “rojiblanca” è in lutto per il decesso di Carlos Simeone, padre del nostro allenatore. Vogliamo esprimere le nostre sincere condoglianze e unirci al dolore della famiglia. Riposa in pace“. In Italia la notizia è stata resa nota da Gianlucadimarzio.com.

La familia rojiblanca está de luto por el fallecimiento de Carlos Simeone, padre de nuestro entrenador, Diego Pablo Simeone. Queremos transmitir nuestro más sincero pésame y nos unimos al dolor de la familia. Descanse en paz.https://t.co/xyjpHUZVGy pic.twitter.com/XsUfaUznnG — Atlético de Madrid (@Atleti) March 25, 2022

Diego e Giovanni, padre e figlio legati all’Italia e alla Serie A

Il “Cholo“, soprannome di Diego Simeone, non è l’unico ad essere a lutto. Anche una società calcistica italiana è legata alla famiglia Simeone. Si tratta del Verona, squadra di Serie A in cui milita Giovanni Simeone, nipote del compianto Carlos. Sia Diego che Giovanni sono molto legati all’Italia. Il “Cholo”, infatti, prima di approdare nell’11 madrileno, ha allenato il Catania nel 2011.

Come calciatore, Diego Simeone ha militato tra le fila dell’Inter e della Lazio. Giovanni invece, prima del Verona, ha giocato nel Genoa, nella Fiorentina e nel Cagliari.