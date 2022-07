Carlotta Dell’Isola ha avuto dei problemi di salute: “Perché ero ingrassata”

Carlotta Dell'Isola ha svelato perché sarebbe ingrassata durante la sua partecipazione al GF Vip.

Carlotta Dell’Isola ha spiegato ai fan perché era ingrassata durante la sua partecipazione al GF Vip e ha replicato alle critiche sul suo fisico.

Carlotta Dell’Isola: i problemi di salute

Carlotta Dell’Isola è stata una delle concorrenti del GF Vip e in molti l’hanno presa di mira per il suo aspetto fisico e per la sua forma non proprio smagliante.

A diverso tempo di distanza dalla sua partecipazione allo show e dalle critiche ricevute, la moglie di Nello Sorrentino ha replicato via social affermando:

“Si ingrassa, si dimagrisce .. ma un consiglio voglio darvelo: prima di “insultare” accendete il cervello e pensate che magari, dietro a dei kg in più o delle bolle comparse da un giorno all’altro sul volto, a volte si nasconde un mondo.. e il mio si chiamava: Ipotiroidismo e ovaio policistico.

Tutto qui. Niente herpes, nessuna forma di bulimia. Soltanto due fattori che hanno fatto si che il mio corpo mutasse nel giro di qualche mese”, e ancora: “Se vedete una persona “cambiare” corpo, viso, non c’è bisogno che glielo facciate notare, LEI GIÀ LO SA! Le parole fanno male, soprattutto se pronunciate senza le giuste accortezze.“

Nonostante le critiche ricevute ai tempi della sua partecipazione al GF Vip, oggi Carlotta Dell’Isola sembra aver trovato la serenità accanto a suo marito Nello e i due sperano di avere presto un figlio insieme.

In tanti tra i loro fan non vedono l’ora di saperne di più sulla vita privata della coppia e sulla loro famiglia.