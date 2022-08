Carlotta Dell’Isola in crisi a 2 mesi dalle nozze: “Sento il bisogno di staccarmi”

Carlotta Dell'Isola ha svelato che lei e Nello Sorrentino sarebbero in crisi ad appena 2 mesi dalle loro nozze.

Ad appena due mesi dal suo attesissimo matrimonio con Nello Sorrentino, Carlotta Dell’Isola ha confessato di essere in crisi.

Carlotta Dell’Isola in crisi con Nello

Due mesi fa Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino sono convolati a nozze dopo una proposta da sogno e adesso l’ex gieffina ha appena svelato che forse avrebbero preso alcune cose “sotto gamba” e che sarebbero in crisi.

Carlotta avrebbe infatti deciso di prendersi una pausa dalla relazione:

“La verità è una: il matrimonio sia io che lui lo abbiamo preso un po’ troppo ‘sotto gamba’. Pensavamo che ci avesse fatto avvicinare di più, invece paradossalmente ci ha fatto un po’ separare. Io e lui stiamo insieme da dieci anni, ma quando ci siamo ritrovati ad unire le nostre abitudini diverse, purtroppo, ci siamo impelagati in molti litigi e contrasti ripetuti.

Non sono ipocrita, non posso dirti che sia tutto stupendo tra noi. Ci sono molte difficoltà”, ha ammesso la donna”, ha dichiarato la Dell’Isola, affermando anche che, probabilmente, un periodo di distanza non potrà che fare bene a lei e il marito: “Io ho bisogno di staccarmi per un bel po’ da lui e viceversa. Può essere che funzioni anche per noi quella frase ‘oggetto lontano dalla vista si ingrandisce nel cuore’.

Secondo me la distanza avvicinerebbe, chissà. Proveremo a farlo”.

Le nozze e la famiglia

Nei mesi scorsi Carlotta Dell’Isola non aveva fatto segreto di pensarla in maniera diversa da Nello riguardo ad alcune cose, come la gestione della casa o il desiderio dei figli. I due riusciranno a risolvere i loro problemi di coppia ora che sono marito e moglie?