Carlotta Dell'Isola, il matrimonio con Nello è alle porte: gli invitati del GF e dello showbiz.

Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino sono pronti per giurarsi amore eterno. I due ex volti di Temptation Island si sposeranno a breve e hanno rivelato chi sono gli invitati del GF e del mondo dello spettacolo che hanno voluto al loro matrimonio.

Carlotta Dell’Isola, matrimonio: gli invitati del GF

Diventata popolare per aver partecipato prima a Temptation Island e poi al GF Vip, Carlotta Dell’Isola sta per sposare il suo Nello Sorrentino. Intervistata da Uomini e Donne Magazine, ha ammesso che manca davvero poco alle nozze e ha svelato qualche dettaglio. Il matrimonio sarà celebrato prima in chiesa, davanti a pochi intimi, e poi in un castello, dove ci saranno tanti amici. In merito agli invitati, Carlotta ha ammesso di non aver voluto accanto a sé tutti coloro che hanno condiviso il GF Vip con lei.

Ha dichiarato:

“Non voglio che il mio matrimonio diventi un evento: non mi interessa invitare personaggi per poter dire che erano presenti alle mie nozze. Ci saranno i miei genitori, i miei nonni e le persone che davvero fanno parte della mia vita. Desidero essere circondata d’amore”.

Alle nozze, quindi, ci saranno: Alfonso Signorini, Samantha De Grenet, Maria Teresa Ruta, Giacomo Urtis, Sonia Lorenzini e Dayane Mello. Oltre a loro, che fanno parte del GF Vip, Dell’Isola ha invitato anche alcuni personaggi di Temptation Island, ovvero la coppia formata da Serena e Davide, e alcuni volti della redazione di TI e Uomini e Donne.

Le nozze: un grande party con bombe calde

Carlotta vuole avere al suo matrimonio solo le persone che fanno parte della sua vita, ecco perché non ha invitato tutti gli ex compagni del GF Vip. Le nozze religiose avverrano nella chiesa di Nettuno e saranno celebrate dal prete che ha visto crescere sia lei che Nello. La festa, invece, sarà al Castello di Bracciano. La Dell’Isola ha dichiarato:

“Ho anche scoperto che ci sposiamo in un luogo ‘maledetto’ per le coppie VIP: la cerimonia si terrà in un castello a Bracciano, dove si sono sposate molte coppie di Hollywood che, purtroppo, hanno divorziato. Meno male che non sono una VIP!”.

Il matrimonio sarà “assolutamente classico“, ma per la festa Carlotta non ha dubbi: “Voglio fiumi di alcol, musica, bombe calde a mezzanotte“.

Il viaggio di nozze

Carlotta ha parlato anche del viaggio di nozze, cambiato all’ultimo minuto perché Nello si è reso conto di avere un impegno di lavoro. Ha raccontato:

“Dovevamo andare ai Caraibi, ma le nuove date di viaggio coincidono con la stagione delle piogge. Faremo quindi un lungo giro in macchina lungo la East Coast americana, nel tratto da San Francisco a Las Vegas. Da là andremo in Messico”.

Insomma, per dirla con le parole della Dell’Isola, “Nello non si smentisce mai” e ha combinato un piccolo qui pro quo anche per la luna di miele. Niente di catastrofico: i Caraibi saranno per il prossimo anno.