Carlotta Dell’Isola contro Signorini: “Non sono un robot”

Carlotta Del’Isola ha avuto un botta e risposta con Alfonso Signorini, che aveva affermato di esser rimasto deluso dal suo comportamento al Grande Fratello Vip.

Carlotta Dell’Isola contro Signorini

Dopo aver specificato di non aver nulla contro il conduttore Alfonso Signorini (che avrebbe sentito telefonicamente dopo la fine del GF Vip 5) Carlotta Dell’Isola ha replicato contro quanto detto da Signorini sul suo conto, ovvero che fosse deluso da lei e che forse avrebbe dato il meglio solo accanto al fidanzato e promesso sposo Nello Sorrentino.

Carlotta Dell’Isola ha replicato affermando: “Dopo quello che ho letto ci tenevo a sottolineare che io non sono un robot, ma sono una persona per bene, alla mano ed amicona. Ritengo di essere una donna abituata a chiedere permesso e per favore e ad avere rispetto per le persone più grandi. Si me lo dico da sola, perché ci tengo a sottolineare che non avrei mai voluto deludere nessuno, né tantomeno Alfonso Signorini, ma Carlotta è anche questo”.

Di recente l’ex gieffina è finita nell’occhio del ciclone per alcune delle sue dichiarazioni su Andrea Zenga, e ha affermato di aver sporto denuncia dopo aver ricevuto insulti e minacce di morte via social. Dopo la fine della sua esperienza al GF Vip Carlotta aveva affermato di essere rimasta ferita dal comportamento del figlio di Walter Zenga, che a suo avviso non sarebbe stato un vero amico nei suoi confronti.

Oggi Andrea Zenga sembra aver trovato la serenità accanto a Rosalinda Cannavò, e non si è espresso in merito alla vicenda.