Carlotta Mantovan a Verissimo: “Stella ricorda sempre suo padre Fabrizio”

Carlotta Mantovan lo ha confessato a Verissimo: “Stella ricorda sempre suo padre Fabrizio”. La compagna dell’indimenticabile Frizzi spiega a Silvia Toffanin che non vive più in Italia e nella puntata del 30 ottobre ha detto a Silvia Toffanin: “Mi sono trasferita in Francia con Stella.

Avevo bisogno di prendere una pausa dalla mia vita romana e dalla televisione”.

“Ci siamo rifugiate nella natura”

E ancora: “Mi sono rifugiata nella natura e mi sono presa cura di noi due”. Poi precisa: “Sono pronta anche a ritornare, ho compiuto un cammino che mi ha fortificato ulteriormente, ma avevo bisogno di questa pausa”. E il rapporto con la figlia? Carlotta ha detto che in Francia stanno benissimo: “Stella è fantastica, si trova bene ovunque.

È bilingue, mi piace che viva a contatto con gli animali, col verde. La mia famiglia è lei, potremmo spostarci ovunque e staremmo sempre bene”. Stella è il cardine della vita di Carlotta, è “la mia forza, il motore della mia vita. Lei ha preso il meglio di me e di lui”.

“Stella ricorda sempre suo padre Fabrizio”

“Ha il corpo di Fabrizio, ha le mani di Fabrizio. Ha il sorriso, la gioia, l’affabilità di Fabrizio”.

E lei a Stella parla sempre di Fabrizio: “Vediamo un prato di fiori gialli e salutiamo papà, lo vediamo nelle piccole cose che per noi invece sono enormi”. Di Frizzi dice chiosando: “Era la persona onesta, simpatica, sincera che si vedeva in tv. La semplicità e il sorriso erano il suo tratto distintivo, ma dietro a quel sorriso c’era tanto studio. Era un grandissimo lavoratore”.