Carlotta Mantovan ospite da Antonella Clerici: la confessione sulla figlia

Carlotta Mantovan è stata ospite dell’amica Antonella Clerici a E’ sempre Mezzogiorno, e si è confessata a cuore aperto in merito alla sua vita privata e al legame con la figlia Stella.

Carlotta Mantovan: la confessione ad Antonella Clerici

Carlotta Mantovan ha deciso di confessarsi a cuore aperto con l’amica Antonella Clerici e a E’ sempre Mezzogiorno ha rivelato alcuni retroscena sulla sua vita e sul suo rapporto con sua figlia, Stella, che ha perso il padre Fabrizio Frizzi nel 2018. “Lei è la ballerina di casa e quindi non posso competere con lei: è troppo forte”, ha detto la Mantovan, che attualmente è tra i concorrenti di Ballando con le Stelle. “La coerenza di rimanere la persona vera e riservata che sono, senza per forza voler mettere in piazza i miei dolori e la mia vita”, ha dichiarato la vedova di Fabrizio Frizzi in merito alla sua esperienza al format tv.

A seguire Antonella Clerici ha fatto una dedica a sua figlia, e Carlotta Mantovan si è commossa fino alle lacrime. “Spero di crescere abbastanza per tenerla a battesimo, ce lo diciamo sempre io e Carlo (Conti, ndr). Perché Stella Frizzi è una bambina straordinaria, ma è una showgirl che voi non vi immaginate neanche”, ha dichiarato la conduttrice. Antonella Clerici e Carlotta Mantovan sono grandissime amiche, e proprio la padrona di casa di E’ sempre Mezzogiorno è stata accanto alla conduttrice dopo la scomparsa di suo marito.