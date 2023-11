Carlotta Mantovan, da sempre molto gelosa della sua vita privata, si è sbottonata un po’ sulla figlia Stella, avuta dall’indimenticabile Fabrizio Frizzi nel 2013.

Stella Frizzi è nata il 3 maggio del 2013, mentre l’indimenticabile Fabrizio ci ha lasciato il 26 marzo 2018. Carlotta Mantovan si è ritrovata senza marito e a crescere la sua bimba da sola. Oggi la piccola ha dieci anni e somiglia sempre di più al suo adorato papà. Intervistata dal Corriere della Sera, la donna si è sbottonata un po’ sulla figlia.

Carlotta, da sempre molto riservata sul suo privato, ha parlato della figlia Stella e si è leggermente sbottonata sul quello che potrebbe essere il suo futuro. La Mantovan ha dichiarato:

“Non so cosa farà nella vita e appoggerò ogni sua scelta ma ha una predisposizione per lo spettacolo. E’ portata per il canto, il ballo e una fortissima empatia”.