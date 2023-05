Home > Video > Carlotta @nelmondoditotta: "Gli chiedo gentilmente di non annullarmi le lezio... Carlotta @nelmondoditotta: "Gli chiedo gentilmente di non annullarmi le lezioni due minuti prima"

"Il video era su un ragazzo che mi mancava di rispetto quando io gli stavo fornendo un servizio per una lezione di inglese. Le mie lezioni non costano dieci euro perché dietro c'è tanto lavoro. Lo faccio perché insegnare inglese per me va oltre il lavoro, è una passione e il mio obiettivo è entrare nel cuore dei ragazzi. Quel video si tratta di 'maleducazione'". Lo sfogo di Carlotta @nelmondoditotta dopo che un ragazzo gli ha annullato la lezione poco prima dell'inizio.