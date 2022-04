Carmen Consoli: stop guerra, dare meno importanza al Dio denaro

Roma, 30 apr. (askanews) – Dopo tanti anni di assenza, torna sul palco del Concertone del primo maggio nella piazza San Giovanni di Roma Carmen Consoli. E questo lo slogan dell’evento è “Al lavoro per la pace”. La cantautrice siciliana commenta così il connubio lavoro e pace, anche di fronte all’attuale situazione del conflitto in Ucraina:

“Il lavoro per la pace è un lavoro nobile, che non deve guardare al profitto.

È un lavoro che deve creare armonia ed è un lavoro costante, quella goccia che scava la roccia. Attraverso l’arte è un lavoro non tangibile, ma è molto importante, nutrire l’animo per prendere le distanze dall’approccio aggressivo della guerra. Ci sono altri modi per risolvere dei conflitti. Forse dovremmo cominciare a dare meno importanza al Dio denaro”, ha detto ad askanews.