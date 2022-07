Carmen Di Pietro: “Anche mia figlia Carmelina vuole venire all’Isola con me”

Carmen Di Pietro ha svelato che anche sua figlia Carmelina vorrebbe partecipare insieme a lei all'Isola dei Famosi.

Dopo l’esperienza vissuta all’Isola dei Famosi insieme al figlio Alessandro Iannoni, Carmen Di Pietro ha confessato che anche sua figlia Carmelina intenderebbe partecipare insieme a lei al reality show.

Carmen Di Pietro e la figlia all’Isola dei Famosi

Carmen Di Pietro è stata una delle protagoniste indiscusse dell’Isola dei Famosi e, una volta rientrata a casa, ha confessato che tornerebbe volentieri all’Isola come inviata e ha anche affermato che sua figlia Carmelina, di appena 13 anni, come suo fratello Alessandro vorrebbe partecipare al reality show insieme a sua madre.

“Mai dire mai, mia figlia Carmelina, di 13 anni, appena rientrata mi ha detto: “Mamma, fra 5 anni sono maggiorenne e ci andiamo insieme”.

Quindi chi lo sa, non c’è due senza tre”, ha dichiarato Carmen Di Pietro, che è rimasta in Honduras per ben 3 mesi. Quanto alla partecipazione al reality show insieme a suo figlio Alessandro, Carmen Di Pietro ha dichiarato:

“Ero molto scettica rispetto all’idea di partire, avevo detto inizialmente di no. Poi il mio agente mi ha richiamata parlandomi di questa possibilità di farlo con mio figlio Alessandro, cosa che mi ha resa ancora più incerta.

Fame, condizioni igieniche precarie, gli ho consigliato di vedere i video dell’Isola e decidere sul serio, facendogli capire che secondo me non fosse l’esperienza adatta a lui. Invece Alessandro ha detto subito di sì, gli piaceva l’idea dell’avventura.”

Alessandro Iannoni ha deciso di ritirarsi quando è stato annunciato il prolungamento del programma e è tornato in Italia per proseguire i suoi studi universitari.