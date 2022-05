Carmen Di Pietro contro Marco Maccarini: “Buffone!”

Carmen Di Pietro si è scagliata contro Marco Maccarini all'Isola dei Famosi. Tutto quello che c'è da sapere.

Gli “esperimenti” di Marco Maccarini all’Isola dei Famosi hanno scatenato l’ira di Carmen Di Pietro, che si è scagliata contro il naufrago.

Carmen Di Pietro: la lite contro Marco Maccarini

Marco Maccarini ha acceso un’essenza dentro un barattolo di latta affermando che potesse tenere lontane le zanzare e Pamela Petrarolo, toccando il barattolo, ha finito per bruciarsi.

Gli “esperimenti” del naufrago all’Isola dei Famosi sono dunque finiti sotto accusa e Carmen Di Pietro lo ha mortificato affermando: “Perché lui pensa di fare le cose buone e poi alla fine si rivelano tutte un disastro. Si è fatta male Pamela guarda!”

Maccarini a sua volta ha replicato: “Però non ti ci mettere anche tu. Sono già mostruosamente dispiaciuto. Mi viene anche da piangere. Basta mi dispiace, provo a fare le cose non co cosa fare, tu non aggiungere altro.

Tu non c’entri niente e ti stai aggiungendo per finta. Quindi ti prego di smetterla. Se ce l’hai così tanto con me nominami! Mi stai attaccando per fare spettacolo“.

Il confessionale della Di Pietro

Carmen Di Pietro è tornata a sfogarsi contro il suo compagno d’avventura anche durante un confessionale e ha dichiarato: “Il modo di Marco non mi piace assolutamente perché è un rosicone e un buffone. Ha preso questa Isola dei Famosi come un palco teatrale dove lui vuol fare vedere che fa delle cose buone che poi si rivelano fasulle.

Lui è anche un bugiardo. Non gliela faccio passare questa. Da quando è arrivato qui fa tutte ca**ate“. Come andranno a finire le cose tra i due all’Isola dei Famosi?